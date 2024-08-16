С нетерпением жду следующего матча, – Свьонтек поделилась ожиданием от игры против Костюк

Сегодня, в 18:00 по киевскому времени, в рамках третьего круга хардового турнира WTA-1000 в Цинциннати, состоится матч между Мартой Костюк и Игой Свёнтек.

Первая ракетка мира Ига Сьвонтек поделилась ожиданиями от предстоящей игры с первой ракеткой Украины – Мартой Костюк. Польская теннисистка заявила, что упорно готовилась к этому, сообщает 24 канал.

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Ига Свёнтек хорошо готовилась к Марте Костюк

Польская теннисистка высказалась на счет трудностей турнира WTA-1000 в Цинциннатти. Ига рассказала, что сложно чувствовать игру из-за того, что нужно привыкнуть к покрытию. Свьонтек также заявила, что это нормально, когда происходит переход с глины на грунтовое покрытие, но все в порядке и она готова к следующей игре.

Я всё ещё довольна своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча, чтобы отшлифовать и воплотить в жизнь то, над чем я работала, но не слишком сосредотачиваясь на результатах,

– заявила Свьонтек.

Напомним, что в 1/16 Марта Костюк по итогам двух сетов со счетом 3:6 и 5:7 победила австралийскую теннисистку Лулу Сун. Представительница Польши Ига Свьонтек во втором круге турнира в Цинциннати обыграла Варвару Грачеву.