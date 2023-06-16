Хотела отбить, но мяч застрял в ракетке: видео редкого случая в профессиональном теннисе

Интересный случай произошел в четвертьфинале парного разряда турнира WTA 250 в Ноттингеме. Мяч застрял в струнах ракетки после одного из розыгрышей.

Редкий момент произошел в матче 1/4 финала между Ульрике Эйкери/Ингрид Нил и Фан-Хсиэн У/Чжу Линь. Вторая пара спокойно выполняла свою подачу. На приеме которой была норвежка Эйкери.

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"Не повторяйте в домашних условиях"

Норвежская теннисистка хотела мощно принять подачу соперниц, но вместо того чтобы отбить, мяч застрял в струнах ее ракетки. Ульрике не понимала такого поворота событий, который развеселил местную публику и самих теннисисток.

После чего Ульрикке сразу побежала в лавку, чтобы сменить плохую ракетку на новую.

Мяч застрял в ракетке теннисистки: смотрите видео

Поединок закончился победой норвежско-эстонской пары Эйкери/Нил – 1:2 (6:4, 4:6, 4:10). Дуэт пробился в полуфинал парного разряда турнира в Ноттингеме.

Интересно, что в четвертьфинале против Эйкери/Нил могла сыграть пара во главе с украинкой Надеждой Киченок. Однако украинская теннисистка в компании польки Алиции Росольской проиграла Фан-Хсиэн У/Чжу Линь – 1:2 (5:7, 6:1, 7:10) и вылетели из турнира в 1/8 финала.

После победного матча норвежка Эйкери смешно посмеялась над ситуацией, в которой она оказалась во время матча. Ульрикке выложила фотографию ракетки, в которую застрял теннисный мяч, с забавной подписью: "Не повторяйте в домашних условиях".



Мяч застрял в ракетке Ульрике Эйкери / Скриншот из инстаграмма теннисистки

Отметим, что в полуфинале пара Эйкери/Нил сыграет 17 июня против дуэта Анны Данилиной (Казахстан)/Юфан Сюй. (Китай).