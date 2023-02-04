Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту, Левченко и Геращенко – на подиуме

Украинки удачно выступили на турнирах во Франции и Чехии, одержав три медали. Особенно отличилась Ярослава Магучих, установившая рекорд французских соревнований.

В субботу прошел очередной турнир серии World Athletics Indoor Tour Silver. В этот раз соревнования прошли во французском городе Валь-де-Рее.

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Две украинки приняли участие в нем и выступили очень удачно, поднявшись на подиум. Ярослава Магучих смогла одержать победу, прыгнув на высоту 1,95 метра.

Две украинки взяли медали

Этот показатель стал рекордным для турниров в Валь-де-Рее. Ярослава также пыталась покорить высоту 2,01 метра, чтобы обновить рекорд сезона, но ей не удалось.

В свою очередь третье место заняла Юлия Левченко. Девушка принялась прыгать с планки 1.76 метра, взяв ее только со второй попытки. Аналогичное произошло и на высоте 1.80 метра, тогда как планку на высоте 1.84 метра Юлия взяла с первой попытки.

Впрочем, вперед девушка пропустила литовку Урте Байкстите. Соперница взяла ту же высоту, но по меньшему количеству попыток. Для Магучих это был четвёртый старт в сезоне, тогда как для Левченко – первый.

Результаты турнира по прыжкам в высоту World Athletics Indoor Tour Silver в Валь-де-Рее:

Ярослава Магучих (Украина) – 1,95 метра Урте Байкстите (Литва) – 1,84 метра Юлия Левченко (Украина) – 1,84 метра

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Серебро для Геращенко

Параллельно на аналогичном турнире в чешском Густопече выступили три украинки – Ирина Геращенко, Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко. Первой удалось подняться на подиум.

Геращенко покорила высоту 1,97 метра, уступив лишь британцу Моргану Лейку. А вот Табашник и чуть-чуть не хватило до бронзы. Ее 1,95 метра повторила Кристина Овчинникова, но при меньшем количестве попыток. В свою очередь, Чумаченко показала седьмой результат.

Результаты турнира по прыжкам в высоту World Athletics Indoor Tour Silver в Густопече: