Взрыв в многоэтажке в Киеве: квартира футбольного комментатора Роберто Моралеса уничтожена

В ночь на 22 июня в Киеве раздался мощный взрыв в одной из многоэтажек. В результате взрыва была уничтожена квартира футбольного комментатора Роберто Моралеса

Взрыв произошел в 16-этажке на улице Малышко в Киеве. Четыре квартиры разрушены полностью. Есть вероятность, что еще несколько квартир будут разрушены, ведь есть угроза обрушения. Поэтому спасательные работы временно остановили.

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Предварительно, два человека погибли в результате взрыва. Двое пострадавших госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте. Причины взрыва выясняют специалисты.

Футбольный комментатор Роберто Моралес в фейсбуке сообщил, что одна из поврежденных квартир – его. Как оказалось, в двух комнатах полностью провалился пол.

"Малишка 33. Мой дом, квартиры уже нет", – написал Роберто Моралес.

Последствия взрыва в многоэтажке в Киеве, где находилась квартира Роберто Моралеса / фото facebook.com/romoralesmunoz

Сам комментатор не пострадал, он сейчас проходит службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Зато пострадали члены его семьи – двое из них получили ранения (к счастью, не очень тяжелые). Также ранен кот Лео.