В финале квалификации она обыграла россиянку Анастасию Гасанову – 6:2, 6:1. Ранее в этом году Завацкая проиграла Гасановой на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

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21-летняя украинка повторила свой личный рекорд на Открытом чемпионате Франции и второй год подряд выступит в основе турнира. В минувшем сезоне Завацкая проиграла в стартовом матче в Париже Кики Бертенс.

Катарина впервые в карьере примет участие в двух розыгрышах одного из "Шлемов" в основе (ранее играла в основной сетке на Ролан Гаррос-2020 и US Open-2020).

Таким образом, второй год подряд на кортах Ролан Гаррос в основе в одиночном разряде выступят сразу 5 представительниц Украины. В последний раз два сезона подряд как минимум 5 украинок стартовали в основной сетке французского "Шлема" еще в 2006-2008 годах.

Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова попали в основную сетку напрямую, а Ангелина Калинина днем ранее оформила победу в финале отборочного этапа.