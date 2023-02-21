Взамен Мане: кризисный Ливерпуль получил неожиданное предложение подписать Неймара

Не исключено, что скоро звездный бразилец Неймар может сменить французскую прописку на британскую. Услуги футболиста ПСЖ предложили английскому Ливерпулю.

Трансфер бразильского футболиста группы атаки расценивают в 70 – 80 миллионов евро. Но высокая зарплата и не слишком примерное поведение Неймара может сорвать вероятный переход.

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Интересное предложение "мерсисайдцам"

Руководство Ливерпуля не может столько платить бразильцу, чтобы удовлетворить его высокие финансовые прихоти. Также "мерсисайдцы" боятся, что приход Неймара может разрушить и без того не очень хорошую атмосферу в команде, бушующей из-за неудачного сезона.

. По данным Transfermarkt , стоимость Неймара оценена в 75 миллионов евро Контракт бразильца с ПСЖ рассчитан до конца июня 2025 года. Также в соглашении опция пролонгации сотрудничества с футболистом еще на один год.

Неймар мог бы закрыть позицию левого вингера, на которой ранее в Ливерпуле выступал бывший лидер команды Садио Мане, перебравшийся в мюнхенскую Баварию.

Ливерпуль переживает не лучшие времена. Команда Юргена Клоппа с 35 очками идет только на 8 месте в турнирной таблице АПЛ. "Мерсисайдцы" 21 февраля сыграют свой первый матч 1/8 финала ЛЧ против мадридского Реала. Первая встреча для Ливерпуля будет домашней.

Также в СМИ была информация о переговорах между Челси и ПСЖ о возможном переходе Неймара.

В текущем сезоне бразилец провел за парижан 29 матчей, в которых наколотил 18 голов и отдал 17 ассистов. В предыдущем поединке Лиги 1 против Лилля Неймар получил жуткую травму, по которой может пропустить определенный отрезок времени. Есть еще надежды, что звездный футболист, растянувший голеностопный сустав, восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

Первая встреча между этими клубами закончилась в пользу германской команды – 0:1.

Следующий два матча Неймар должен пропустить из-за травмы. А это будут игры против Марселя и Нанта в рамках французского первенства.