Выступал против вакцинации: от COVID-19 умер чемпион мира по кикбоксингу Синистра

Чемпион мира по кикбоксингу бельгиец Фредерик Синистра умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 41-летний спортсмен ушел из жизни в своем доме в Сини после того, как его выписали из больницы.

Еще в ноябре тренер заставил Синистру обратиться в медицинское учреждение в связи с заражением Covid-19 и его ухудшающимся состоянием.

К слову Безжалостность и мощь: UFC представил лучшие нокауты 2021 года – видео

Кикбоксер поделился с поклонниками фото, на котором дышал через кислородную маску, лежа на больничной койке. В одном из сообщений он написал, что "маленький вирус не остановит его".

"Трехкратный чемпион мира был госпитализирован в конце ноября после того, как тренер заставил его обратиться за медицинской помощью и опубликовал фотографии, на которых он лежит в постели в палате интенсивной терапии с кислородной трубкой в ​​носу", – говорится в сообщении источника.

Несколько недель назад спортсмен выписался из больницы и продолжил лечиться дома. Ранее он выступал против карантинных ограничений и отрицал существование коронавируса. 15 декабря кикбоксер умер.

Последнее сражение Фредерика Синистра

Фредерик Синистра провел поединок с известным азербайджанским кикбоксером Забитом Самедовым в Турции в 2017 году и проиграл во втором раунде нокаутом.