Выстрелил из пушки: Коваленко дебютным голом принес Специи победу – видео
16 октября 2021 , 18:06Читати новину українською
Источник:24 канал
В матче чемпионата Италии украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в основном составе Специи на игру против Салернитаны. Именно украинец стал героем встречи.
На старте второго тайма при счете 0:1 в пользу соперника Коваленко сделал результативную передачу и помог отличиться Давиду Стрельцу.
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А уже на 76-й минуте Виктор оформил и свой первый гол в составе новой команды и помог команде победить. Вышла действительно мощная пушка от украинца. Футболист провел лишь свой третий матч за команду.
Специя – Салертина видеообзор
Что известно о Коваленко
- Это была первая результативная передача и первый гол Коваленко в составе Специи, где он выступает на правах аренды от Аталанты.
- 25-летний хавбек пропустил последние два поединка Специи из-за мышечной травмы.