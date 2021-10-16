Выстрелил из пушки: Коваленко дебютным голом принес Специи победу – видео

В матче чемпионата Италии украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в основном составе Специи на игру против Салернитаны. Именно украинец стал героем встречи.

На старте второго тайма при счете 0:1 в пользу соперника Коваленко сделал результативную передачу и помог отличиться Давиду Стрельцу.

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А уже на 76-й минуте Виктор оформил и свой первый гол в составе новой команды и помог команде победить. Вышла действительно мощная пушка от украинца. Футболист провел лишь свой третий матч за команду.

Специя – Салертина видеообзор

Что известно о Коваленко