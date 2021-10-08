Выстрелил в голову и сделал пенсионера глухим: игрок из Франции понес наказание
8 октября 2021 , 14:21Читати новину українською
Источник:Daily Mail
Форвард Кристал Пэлас Одсонн Эдуард выплатил пожилому мужчине солидную сумму за то, что сделал его глухим на одно ухо. Теперь футболист поплатился за необдуманный поступок.
Понес наказание
23-летний футболист таки не сумел избежать наказания. В 2017 году Одсонн Эдуард выстрелил из пневматического ружья прямо в голову 62-летнего мужчины.
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Пострадавший выжил, но остался глухим на одно ухо. Тогда суд вынес игроку приговор – 4 месяца условного срока и 6 тысяч евро штрафа. Одсонн долго не выходил на связь, поэтому пеня за невыплаченный срок значительно возросла.
Эдуару пришлось выплатить пенсионеру уже не 6 тысяч евро, а 20 тысяч фунтов стерлингов.
- В конце августа 2021 года Одсонн стал полноценным игроком Кристал Пэлас. Нападающий подписал 4-летний контракт с английской командой.
- Предыдущим клубом футболиста был шотландский Селтик, которому принадлежал контракт украинца Марьяна Шведа.
- В сезоне 2021/2022 провел 15 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 5 голов и отдал два ассиста.