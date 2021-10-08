Выстрелил в голову и сделал пенсионера глухим: игрок из Франции понес наказание

Форвард Кристал Пэлас Одсонн Эдуард выплатил пожилому мужчине солидную сумму за то, что сделал его глухим на одно ухо. Теперь футболист поплатился за необдуманный поступок.

Понес наказание

23-летний футболист таки не сумел избежать наказания. В 2017 году Одсонн Эдуард выстрелил из пневматического ружья прямо в голову 62-летнего мужчины.

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Пострадавший выжил, но остался глухим на одно ухо. Тогда суд вынес игроку приговор – 4 месяца условного срока и 6 тысяч евро штрафа. Одсонн долго не выходил на связь, поэтому пеня за невыплаченный срок значительно возросла.

Эдуару пришлось выплатить пенсионеру уже не 6 тысяч евро, а 20 тысяч фунтов стерлингов.