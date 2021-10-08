Поніс покарання

23-річний футболіст таки не зумів уникнути покарання. У 2017 році Одсонн Едуар вистрілив з пневматичної рушниці прямо у голову 62-річного чоловіка.

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Потерпілий вижив, але залишився глухим на одне вухо. Тоді суд виніс гравцю вирок – 4 місяців умовного терміну та 6 тисяч євро штрафу. Одсонн довго не виходив на зв'язок, тому пеня за невиплачений термін значно зросла.

Едуару довелось виплатити пенсіонеру вже не 6 тисяч євро, а 20 тисяч фунтів стерлінгів.