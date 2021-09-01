Вышвырнули украинца ради динамовца: Родригес будет выступать за Труа
Источник:ФК Динамо
Киевское Динамо отдало Жерсона Родригеса в аренду. Футболист будет выступать до конца сезона за французский Труа.
Динамо отдало Родригеса
Киевский клуб таки лишился легионера Жерсона Родригеса, который отмечается своим вспыльчивым и конфликтным характером. Футболист будет выступать во французской Лиге 1.
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Труа взяло в аренду игрока сборной Люксембурга. Полузащитник будет выступать за французов до конца сезона-2021/2022.
Отметим, что Труа отдал в аренду украинского форварда Николая Кухаревича. Нападающий уже проходит медосмотр в бельгийском Левене. Скорее всего Родригес пришел на замену молодому украинцу.
Новый клуб люксембуржца неудачно начал свой дебютный сезон в Лиге 1. Команда за 4 тура получила лишь одно очко и замыкает турнирную таблицу.
- Жерсон успел трижды сыграть за Динамо в новом сезоне. Однако результативными действиями не запомнился.
- Родригес мог переехать в скромный клуб Серии А Салернитану. Трансфер в итальянский чемпионат сорвался в последнюю минуту.