Вышвырнули украинца ради динамовца: Родригес будет выступать за Труа

Киевское Динамо отдало Жерсона Родригеса в аренду. Футболист будет выступать до конца сезона за французский Труа.

Динамо отдало Родригеса

Киевский клуб таки лишился легионера Жерсона Родригеса, который отмечается своим вспыльчивым и конфликтным характером. Футболист будет выступать во французской Лиге 1.

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Труа взяло в аренду игрока сборной Люксембурга. Полузащитник будет выступать за французов до конца сезона-2021/2022.

Отметим, что Труа отдал в аренду украинского форварда Николая Кухаревича. Нападающий уже проходит медосмотр в бельгийском Левене. Скорее всего Родригес пришел на замену молодому украинцу.

Новый клуб люксембуржца неудачно начал свой дебютный сезон в Лиге 1. Команда за 4 тура получила лишь одно очко и замыкает турнирную таблицу.