Выше легендарных братьев: Кличко-старший поделился семейным снимком с сыновьями

Звездные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко передали соотечественникам поздравления с наступающими праздниками необычной семейной фотографией. На нем нынешний мэр Киева и его брат появились вместе с младшим поколением.

Виталий Кличко поделился новым сообщением в Instagram. На нем легендарные братья супертяжи, а также сыновья "вечного" чемпиона WBC – Егор и Максим.

К слову Жена Кличко показала рождественское фото с сыновьями и дочкой

"Два поколения братьев. Поздравляем с грядущими праздниками!", – написал Кличко-старший под фото.

Семейство Кличко / Фото instagram.com/vitaliyklitschko

Что известно о детях братьев Кличко