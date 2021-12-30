Выше легендарных братьев: Кличко-старший поделился семейным снимком с сыновьями
30 декабря 2021 , 07:44Читати новину українською
Источник:инстаграм Виталия Кличко
Звездные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко передали соотечественникам поздравления с наступающими праздниками необычной семейной фотографией. На нем нынешний мэр Киева и его брат появились вместе с младшим поколением.
Виталий Кличко поделился новым сообщением в Instagram. На нем легендарные братья супертяжи, а также сыновья "вечного" чемпиона WBC – Егор и Максим.
К слову Жена Кличко показала рождественское фото с сыновьями и дочкой
"Два поколения братьев. Поздравляем с грядущими праздниками!", – написал Кличко-старший под фото.
Семейство Кличко / Фото instagram.com/vitaliyklitschko
Что известно о детях братьев Кличко
- Племянники Владимира Кличко появились на свет в 2000-м и 2005 годах, их сестра Елизавета-Виктория – в 2002-ом. Егор-Даниэль ездил учиться в Майами (США), а Максим и Лиза учились в немецком Гамбурге. У Владимира своя дочь Кайя-Евдокия от американской актрисы Хайден Панеттьери, но фото с ней он не показывает.
- Виталий завершил спортивную карьеру в 2012 году, Владимир – в 2017-м.