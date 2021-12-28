Вылетела капа за пределы ринга: в Танзании боксер эффектно нокаутировал соперника – видео удара

В городе Дар-эс-Саламе, что в Танзании 27 декабря состоялся вечер бокса. Поединок закончился эффектным нокаутом.

Жестокий нокаут

В третьем раунде танзанийский боец Джума Чоки отправил в нокаут боксера из Малави Салиму Чазаме.

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Чоки попал в челюсть соперника. Его удар был настолько мощным, что зеленая капа у малавийца вылетела за пределы ринга, а сам Салиму завалился на канвас лицом вперед.

Видео удара

Через несколько секунд после тяжелого удара Чазама поднялся на ноги, однако рефери счел нужным досрочно завершить поединок, присудив победу Чоки.

Что известно о боксерах: