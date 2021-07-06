Выйдет ли Аргентина в финал Копа Америка: ожидания от матча с Колумбией

На Кубке Южной Америки по футболу уже определился первый финалист. Это сборная Бразилии. Второй участник финала определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии. Игра состоится в ночь на 7 июля (по киевскому времени).

Аргентина сыграла в финалах Копа Америка четыре из шести последних раз. Но каждый раз проигрывала. При этом три из четырех раз – в серии пенальти (дважды – Чили, еще один раз – Бразилии). Команда последний раз побеждала на турнире в 1993 году. Хотя в целом победила 14 раз. Поэтому если Месси и компания победят в 2021 году, то это будет юбилейная победа для сборной Аргентины.

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Но у Аргентины довольно грозный соперник – сборная Колумбии. Она 15-я в рейтинге ФИФА (Аргентина – восьмая). Но проявить себя на Копа Америка команде пока не удалось (несмотря на выход в полуфинал):

единственная победа – над сборной Эквадора;

ничья с аутсайдером Венесуэлой;

поражение Перу и Бразилии на групповой стадии;

Уругвай прошли лишь в серии пенальти – голкипер Оспина потянул два удара с отметки.

Но не стоит списывать Колумбию со счетов. У команды продолжает оставаться мощный подбор исполнителей. И то, что они могут дать бой Аргентине, можно убедиться по недавнему матчу. Команды сыграли между собой в отборе на чемпионат мира 9 июня 2021 года. Уже на 8-й минуте Аргентина была впереди в счете 0:2. Но выиграть не сумела. На 90+4 минуте Борха вырвал ничью для Колумбии.

И все же эксперты отдают предпочтение именно сборной Аргентины. И видят ее участником финала. На проход аргентинцев в финал Копа Америка в Favbet выставили коэффициент 1,41. На проход Колумбии – 3,05.

Что касается самого матча, то вероятность победы Аргентины в основное время – 50%, или коэффициент 1,89. Победа Колумбии же может принести выигрыш с коэффициентом 5. Матч может закончиться вничью – коэффициент 3,25.