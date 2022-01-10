Выясняли отношения с помощью кулаков: во время матча НБА болельщики устроили драку
10 января 2022 , 18:13Читати новину українською
Источник:твиттер Celtics Direct
Болельщики устроили потасовку во время матча регулярного чемпионата НБА между Бостон Селтикс и Сан-Антонио Сперс. Успокоить их удалось другим собравшимся фанатам на трибунах.
Жестокая драка
Зрителям удалось снять на видео фрагмент потасовки. Двое мужчин на трибунах жестоко избивали друг друга.
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Но благодаря другим болельщикам драку удалось остановить.
Видео драки
Из-за чего сцепились фанаты пока неизвестно.Кстати. Победу же в матче одержал Сан-Антонио Сперс. Команда выиграла своих оппонентов со счётом 99-97.
При этом самым результативным игроком встречи стал легкий форвард Селтикс Джейлен Браун, набравший в матче 30 очков.