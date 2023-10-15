Будущее за украинцем: в Челси верят, что Мудрик станет обладателем "Золотого мяча"

Михаил Мудрик вместе со сборной Украины отправился на выездной матч отбора на Евро-2024 против Мальты. Параллельно с этими не утихают разговоры о будущем украинца в Челси.

С приходом Маурисио Почеттино к рулю Челси игра Михаила Мудрика начала набирать обороты. И это понятно, ведь сам главный тренер делает все, чтобы вернуть уверенность у украинского легионера. В игре против Фулхэма левый вингер сборной Украины забил свой дебютный гол в официальных матчах за Челси.

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Строят Мудрику большие перспективы

До этого игра украинского футболиста откровенно разочаровывала и вообще не впечатляла. Фаны лондонского клуба даже начали говорить, чтобы Мудрик покинул Челси или хотя бы ушел в аренду в другой клуб. Болельщики "синих" потеряли терпение к Михаилу, на которого со старта возложили слишком много ожиданий. А космические деньги за трансфер добавляли "валидолу" в напряженную ситуацию.

Однако Мудрик постепенно находит свою игру в Англии. Скаут Челси вообще прочат Михаилу, который имеет огромный потенциал, большое будущее.

Представители лондонского клуба уверены, что в будущем у Мудрика есть все шансы не только, что войти в борьбу за "Золотой мяч", но и стать его обладателем, как это когда-то сделал Андрей Шевченко, который в свое время тоже поиграл за Челси.

Мудрик находится в сборной Украины. Михаил вышел в старте против Северной Македонии. Украинец не забил, но был очень активен на поле и даже упустил несколько опасных моментов. 15 октября Михаил вместе с национальной командой отправился на игру против Мальты, которая состоится 17 октября.

У Мудрика есть действующий контракт с Челси до конца июня 2031 года. В футболке "аристократов" Михаил уже провел 25 матчей (1 гол и 2 ассиста). После поединка против Мальты 22-летний левый вингер вернется в расположение "синих" и будет с командой готовиться к ближайшей игре против Арсенала (21 октября). Это будет особый матч для Михаила, который мог стать "канониром".

Челси после 8 туров идет лишь на 11-й позиции, набрав 11 баллов.