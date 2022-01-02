Как Выхрист техническим нокаутом победил Киладзе в бешеной "мясорубке": видеообзор

Новогодняя ночь нового 2022 года стала триумфальной для украинца Виктора Выхриста. Боксер завершил бой техническим нокаутом.

5 нокдаунов за 2 раунда

Поединок украинского боксера состоялся в ночь с 1-го на 2-е января. Соперником Выхриста стал представитель Грузия Яго Киладзе, а сам поединок состоялся в Голливуде.

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Настоящую "мясорубку" в США увидели зрители. Уже в первом раунде боксеры на двоих побывали в трех нокдаунах. Первым оппонента левым боковым на канвас отправил Выхрист.

За 1:36 до завершения стартового раунда грузин отправил в нокдаун украинца. Виктор с помощью канатов быстро поднялся на ноги и сигнализировал судье, что готов продолжать бой.

Боксер из Украины быстро ответил той же монетой. Киладзе второй раз за один раунд побывал на канвасе.

Победа за два раунда

В следующем раунде все продолжилось. Боксеры по разу побывали в нокдаунах, а пятый стал роковым для грузина. Яго поднялся на ноги, но после отсчета судья решил не рисковать здоровьем грузинского боксера – технический нокаут и победа Выхриста.

Украинец получил свою 9-ю победу на профессиональном ринге.

А вот поражение сильно разозлило Киладзе. От Яго досталось судье. Грузин отмахнулся и угодил прямо в лицо рефери.

Смотрите видеообзор боя: