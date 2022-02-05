На выход: бокс и тяжелую атлетику официально не включили в программу Олимпиады-2028

Международный олимпийский комитет в Пекине 3-го февраля утвердил программу Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе. В программу не попал бокс и тяжелая атлетика.

Скейтбординг заменит бокс

МОК утвердил 28 видов спорта, которые гарантированно пройдут на Олимпийских играх 2028. Как и ожидалось, бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье не включены в начальную программу Игр в Лос-Анджелесе.

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В МОК сообщили, что эти виды спорта могут добавить к программе во время сессии комитета в 2023 году, если международные федерации продемонстрируют, что решают проблемы в своих видах спорта.

В то же время в программу Олимпиады-2028 включили скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Кроме того, Лос-Анджелес сможет предложить дополнительные виды спорта в 2023 году.

Почему бокс и другие виды спорта исключили из программы Олимпиады

В декабре 2021 года МОК выдвинул условия AIBA (Международная ассоциация любительского бокса), IWF (Международная федерация тяжелой атлетики) и UIPM (Международная федерация пятиборья):