На выход: бокс и тяжелую атлетику официально не включили в программу Олимпиады-2028
Источник:МОК
Международный олимпийский комитет в Пекине 3-го февраля утвердил программу Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе. В программу не попал бокс и тяжелая атлетика.
Скейтбординг заменит бокс
МОК утвердил 28 видов спорта, которые гарантированно пройдут на Олимпийских играх 2028. Как и ожидалось, бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье не включены в начальную программу Игр в Лос-Анджелесе.
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В МОК сообщили, что эти виды спорта могут добавить к программе во время сессии комитета в 2023 году, если международные федерации продемонстрируют, что решают проблемы в своих видах спорта.
В то же время в программу Олимпиады-2028 включили скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Кроме того, Лос-Анджелес сможет предложить дополнительные виды спорта в 2023 году.
Почему бокс и другие виды спорта исключили из программы Олимпиады
В декабре 2021 года МОК выдвинул условия AIBA (Международная ассоциация любительского бокса), IWF (Международная федерация тяжелой атлетики) и UIPM (Международная федерация пятиборья):
- AIBA должна продемонстрировать, что она успешно разрешила проблемы, связанные с ее управлением, финансовой прозрачностью и устойчивостью, а также процессами судейства;
- IWF должна справиться со случаями применения допинга и обеспечить независимость своей антидопинговой программы;
- UIPM должен завершить свое предложение по замене верховой езды и общего формата соревнований, а также продемонстрировать значительное снижение стоимости и сложности, улучшения безопасности, доступности, универсальности и привлекательности для молодежи и широкой публики.