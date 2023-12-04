Никаких следов алкоголя: Артем Милевский впервые после комы появился на публике – крутые фото
Источник:инстаграм Артема Милевского
Экс-игрок Динамо порадовал фанатов своим внешним видом после лечения. После начала полномасштабной войны Милевский сильно набрал вес и нередко показывал себя в состоянии похожего на алкогольное опьянение.
В этом году эксигрец Динамо Артём Милевский оказался в тяжелом состоянии. Нападающий стал попадать в неоднозначные ситуации с рекламой каперов, а также шокировал своим внешним видом.
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По Артему был виден лишний вес и склонность к зависимости от алкоголя. Его друзья долгое время не могли его уговорить лечь на лечение, но в конце концов Милевский пошел на это.
Более того, экс-партнер игрока по Динамо и его друг Александр Алиев рассказывал, что Милевский был даже в коме. В конце концов похоже, что лечение дало свои результаты, ведь Артем впервые после этой ситуации показался на публике.
38-летний уроженец Беларуси посетил Киевскую оперу вместе со своим другом. Соответствующие снимки Миля опубликовал у себя на странице инстаграмм. Внешний вид игрока поразил подписчиков, ведь его лицо и одежда явно выдавали черты здорового человека.
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Напомним, что Игорь Суркис полностью взял на себя оплату лечения Милевского. Кроме того, президент Динамо пообещал эксигроку киевлян работу в клубе после его полного выздоровления.
История Артема Милевского
- Артём является воспитанником Динамо, за которое играл с 2002 по 2013 годы
- в 278 играх форвард забил 87 голов, четыре раза становился чемпионом Украины и выигрывал бомбардирскую гонку УПЛ
- после Динамо Артем поиграл за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и РНК Сплит, румынскую Конкордию, российское Тосно, венгерскую Кишварду, белорусское Динамо Брест и украинский Минай
- также на его счету 50 матчей и 8 голов за сборную Украины