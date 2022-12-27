Может ли Мудрик покинуть Украину во время войны ради трансфера в Арсенал: объяснение от юриста

Лидер Шахтера близок к переходу в состояние лидера АПЛ. Помешать Михаилу не станет даже военное положение в Украине.

Зимой на украинском трансферном рынке может произойти шумный переход. Арсенал сделал официальное предложение Шахтеру о покупке вингера Михаила Мудрика.

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"Канониры" предлагают "горнякам" 40 миллионов евро + еще 20 миллионов в качестве бонусов. Дончане же желают получить за игрока почти 100 миллионов евро, поэтому пока до согласования трансфера рано.

Также встал вопрос о выезде Мудрика за границу во время военного положения. Впрочем, как пояснил спортивный юрист Илья Скоропашкин, у Михаила есть все основания для пересечения границы и подписания договора с Арсеналом.

"С 27 сентября в соответствии с Постановлением Кабмина перечень оснований для пересечения границы был расширен также и для спортсменов, которые входят в состав спортивных клубов высших дивизионов в игровых видах спорта. При этом подразумеваются не только украинские клубы, но и иностранные".

Выходит, что при пересечении границы таким образом проблем не будет, но при себе нужно иметь подписанный контракт и официальное письмо министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу о причинах выезда. Но в таком случае Мудрику придется каждый месяц получать письма-продление его срока пребывания за границей для участия в АПЛ, поскольку по закону установлены ограничения в 30 дней для пребывания за границей,

– рассказал Скоропашкин.

Достижения Мудрика

По обновленным данным Transfermarkt, стоимость 21-летнего Мудрика составляет 40 миллионов евро. Сейчас он самый дорогой украинский игрок. Контракт левого вингера с донецким клубом рассчитан до конца 2026 года.

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В сезоне-2022/2023 Мудрик отличился в футболке "горняков" 10 голами в 18 поединках. Также игрок отдал 8 голевых передач. Кроме того, в этом году Михаил дебютировал за сборную Украины, где отметился одним голом в 11-ти поединках.