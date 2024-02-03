Умеров разрешил: как скандальный Ломаченко уехал из Украины во время войны

Василий Ломаченко продолжает боксерскую карьеру несмотря на то, что якобы является военнослужащим. Как оказалось, сам министр обороны подписал разрешение на выезд для нашего боксера с неоднозначной репутацией.

В конце января стало официально известно о следующем бое с участием Василия Ломаченко. Боксер с украинским паспортом встретится с Джорджем Камбососом.

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Как Василий выехал из Украины

Поединок должен состояться в австралийском Перте 12 мая 2024 года. Как стало известно СМИ, Василий уже покинул Украину и отправился в США ради подготовки к поединку.

Несмотря на запрет на выезд мужчин призывного возраста, Ломаченко предоставили разрешение на пересечение границы в военное время. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала детали выезда Василия.

Вася сейчас выехал, он тренируется в США. Я готовила вместе с Министерством молодежи и спорта Украины документы на его выезд. Мы сначала получили разрешение от Министерства обороны Украины, потому что Василий Ломаченко – солдат воинской части. То есть Умеров разрешил ему выехать в командировку на учебно-тренировочные сборы. А потом через Минмолодьспорта мы готовили документы по пересечению границы,

– заявила Шатерникова.

Отметим, что на кону будет стоять пояс чемпиона IBF в легком весе, который стал вакантным после перехода Дэвина Хейни в более тяжелую категорию. Напомним, что именно ему Ломаченко проиграл свой последний бой, потеряв возможность стать абсолютным чемпионом.

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Ломаченко – скандальная персона

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны Василий постоянно попадал в скандальные ситуации из-за неоднозначной позиции в отношении России. Ломаченко активно поддерживает деятельность пророссийской организации УПЦ МП и обвиняет Украину в притеснении церкви.

Кроме того, боксер заблокировал свой аккаунт в инстаграм для украинцев и превратил его в сплошную пропаганду "русского мира" через религию. Несмотря на то, что он якобы вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского в 2022 году, того же года он покинул Украину и начал подготовку к возобновлению карьеры.

При этом Василий в своих интервью избегает обвинений России в военной агрессии против Украины и не называет эту страну агрессором и террористкой. Неудивительно, что для большинства украинцев он стал лицом "русского мира", который пытается расколоть общество.