Выдержать эту гонку было действительно сложно, – Меркушина назвала причину промахов в персьюте

Анастасия Меркушина 25-й пересекла финишную линию в гонке преследования. Украинская биатлонистка прокомментировала свое выступление в персьюте на Олимпиаде.

Сложные условия в персьюте

27-летняя биатлонистка выделила погодные условия, которые помешали ей провести хорошую разминку. Меркушина отметила, что преодолеть столь нелегкую трассу на такой высоте было действительно сложно.

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Перед стрельбой биатлонистка старалась сбавлять обороты, чтобы спокойно отстреляться. Анастасия назвала причину промаха на первой лежке.

Спортсменка просто не успела сбавить темп после быстрого спуска, поэтому не справилась с дыханием. Также из-за сильного снега организаторы не успевали сметать его с ковриков, куда ставали биатлонисты. Поэтому спортсменка чуть не упала.

"На последней стойке пошел снег хлопьями, его не успевали сметать с ковриков, и когда я встала – правая нога поехала, к тому же не повезло с установкой – неровный рубеж был, и съезжала нога. На одной ноге сложно удержать равновесие, поэтому не очень хорошо сработала", – рассказала украинка.

Меркушина: Хорошо, что справилась с гонкой

Меркушина завершила гонку с двумя промахами – на первой и четвертой стрельбе. Анастасии удалось попасть в топ-5 по скорострельности на огневом рубеже в персьюте на Олимпиаде-2022.

Меркушина радуется, что ей удалось финишировать в персьюте и показать хороший результат. Теперь Анастасия надеется отдохнуть и подготовиться к эстафете, которая состоится 16 февраля.

Слава Богу, что с таким самочувствием я заняла 25 место. Я не думаю, что у меня что-то особенное – всем сегодня было тяжело. Но хорошо, что справилась с гонкой. За эти три дня нужно отдохнуть, собраться с мыслями и отработать главную гонку сезона,

– подытожила биатлонистка.

По сравнению со спринтом в результате Меркушиной регресс по позициям. Но очень незначительный – ухудшение только на одно место.