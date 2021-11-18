У Полевого остались неприятные воспоминания о Донецке.

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Помню свой последний момент в Донецке. В шесть утра мы выехали с базы Металлурга в сторону Днепра или Запорожья. Нас остановили, проверили, спросили куда – мы сказали, что спортсмены на сборы и поехали. То, что было потом, рассказывали ребята – не очень приятные воспоминания. Вспоминать такое страшно не хочется,

– начал он.

По словам футболиста, когда завершился чемпионат и все полетели домой, вроде бы все нормально было. Но впоследствии легионеры уже не прилетали, только украинцы. Легионеры присоединились на сборах. То, что происходило в марте, они видели. Уже потом начались жуткие события.

"Прямо посреди бела дня выбрасывали людей из машин, забирали автомобили и ехали – и все. Ничего не объясняли, пусть в машине на тот момент женщины, мужчины, дети, это никого не интересовало", – рассказал Полевой.

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