Игрок сборной и легенды мирового футбола: известно, кто продолжит работу в УАФ

В четверг, 25 января в Доме футбола состоится внеочередной конгресс УАФ. На нем футбольные функционеры будут выбирать нового руководителя организации.

Единственным кандидатом на должность президента ассоциации является Андрей Шевченко. Стало известно, кто войдет в его команду из прошлого состава представителей УАФ.

Читайте также Львовская квота: легендарный капитан Динамо будет работать в команде Шевченка, – СМИ

Новые-старые лица в УАФ

По информации издания, футболист Арсенала и национальной сборной Александр Зинченко и арбитр ФИФА Екатерина Монзуль останутся и в новоизбранном на внеочередном Конгрессе УАФ составе Исполкома УАФ.

Также сопредседателями ассоциации останутся обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов. Они и в дальнейшем будут отвечать за Комитет национальных сборных команд и Комитет профессионального футбола соответственно.

. Действующий президент УАФ Андрей Павелко находится в СИЗО, поэтому не присутствует на Конгрессе. Он возглавлял организацию с 2015 года.