Вместо скандального Бубки: Жан Беленюк баллотируется в президенты НОК Украины

Легендарный борец решил предложить свою кандидатуру на пост главы Национального олимпийского комитета. Уже в следующем месяце должен быть избран новый глава НОК.

В СМИ попала информация об изменениях в Национальном олимпийском комитете в ближайшее время. Уже в ноябре должность главы НОК покинет действующий президент Сергей Бубка.

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Очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК состоится уже 17 ноября 2022 года. В ходе этого изберут нового президента НОК, которым может стать известный олимпийский чемпион Жан Беленюк. О своем желании баллотироваться он сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Меня возмутили многочисленные сообщения от коллег из спортивного сообщества, что в этом году на ассамблее НОК некоторые люди хотят устроить выборы без выбора. Видимо, некоторые еще не понимают в какой стране мы живем и за что боремся прямо сейчас, каждый на своем фронте. Точно не за то, чтобы нас ставили перед фактом, кто возглавит тот или иной институт!

Мы имеем право выбирать и имеем право быть избранными, законным путем, честно, в конкурентной борьбе! Люди имеют право видеть наши программы, знать нас в лицо, сравнивать наши стили и подходы, познакомиться с нашими командами, критиковать нас честно и открыто, а мы должны, в свою очередь, прислушиваться к критике! Пора признаться, что у нас много проблем, много неслышных голосов спортсменов и тренеров, много вопросов без ответов! Моя задача их услышать и помочь!

Мы прекрасно понимаем две основные функции НОК, которые должны быть фундаментальными.

защита наших спортсменов на международной арене, особенно во времена, когда они в такой защите больше нуждаются

привлечение и справедливое распределение средств между спортсменами и федерациями, когда финансирование распределяется по принципам и правилам здорового финансово-результативного климата, а не личных предпочтений.

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Наша команда ставит цели и не останавливается, пока не достигнет их. Принцип вполне спортивный, однако в спорте его можно придерживаться, только когда играешь чисто и по правилам! Я иду на выборы президента НОК. Это серьезный вызов системе! Настроение решительное, с запросом и надеждой на вашу поддержку,

– отметил Беленюк.

Детальнее про смену власти в НОК: