"Прямо как референдум на России": украинцы бурно раскритиковали выборы президента НОК

Спортивное сообщество узнало нового президента Национального олимпийского комитета Украины. Преемником Сергея Бубки стал Вадим Гутцайт.

17 ноября все украинское сообщество было в ожидании, кто же станет новым главой НОК. Большинство спортсменов и простых граждан Украины надеялись, что на руководящий пост Национального олимпийского комитета придет новое лицо. Но все произошло не так, как думалось, пишет 24 канал .

Беленюк проиграл Гутцайту борьбу за пост президента НОК Украины

Странные выборы, которые оставили больше вопросов, чем ответов

101 голос... Именно столько получил Вадим Гутцайт (83,67%). Жану Беленюку, который был главным конкурентом министра молодежи и спорта, отдали всего 22 голоса (14,97%). Третий кандидат, который был преимущественно без внимания Игорь Малинский, получил жалкие 2 голоса (1.36%).

Лицо Гутцайта не является тем, которое хотели бы видеть украинцы в должности президента НОК. Такие выборы, продолжавшиеся более 5 часов, заставили усомниться в их честности. Интересно, что в последний момент перед голосованием пропал свет. Этот момент очень придает пикантности выборам руководителя.

Второй момент то, что Бубка, уже экспрезидент НОК, всеми руками был при Гутцайте. Что тоже нельзя обойти вниманием.

Долгое и скучное заседание Генассамблеи Национального олимпийского комитета Украины, где каждый второй пел оды Бубцы, вызывает немало сомнительных мыслей: Почему исчез свет? Почему Беленюк получил так мало голосов, хотя многие федерации поддерживали именно Жана?

"Просто трэш"

Но уже ничего не изменить. Украинцы в соцсетях бурно начали дискутировать по поводу нового руководителя НОК. Было много таких, которые одобрительно восприняли Гутцайта во главе НОК. Но большинство таки не поддержали такой выбор.

Многие украинцы уверены, что с таким выбором украинский спорт просто умрет.

Просто трэш, развитие украинского спорта и дальше будет тормозиться,

– написала гимнастка Александра.

Были и такие, кто вспомнил о недавних выборах нового главы Федерации биатлона Украины, где победу одержал депутат Иван Крулько. Но там еще пол беды.

И в биатлоне и в НОК победили чиновники. Что и нужно было доказать,

– ответила под публикацией Татьяна.

Были и те, кто уверен, что судьбу голосования решили деньги.



Реакция украинцев на нового президента НОК / Скриншот из инстаграммы

Реакции украинцев на нового президента НОК Гутцайта

"Прямо как референдум в России"

"Это п**дец. Мы за что воюем, чтобы и дальше продолжался этот беспорядок во всех ветвях власти.

Слава Украине!"

Слава Украине!" "Мягко говоря, странные результаты. Напоминает времена развития совка или современную РФ. Учитывая, сколько федераций были при Беленюке, поэтому подобные цифры наводят на странные мысли. Такое впечатление, что не было избрания, а как в монархии, передача власти от отца к сыну"

"Вот в этот момент выборы должны были прекращены, а дура вызвана".

Очень интересно, что среди членов скандальный депутат Нестор Шуфрич, представляющий Федерацию стрельбы из лука, и Григорий Суркис. Именно Шуфрич - давний соратник руководителя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как после 24 февраля, люди с пророссийской позицией входят в Национальный олимпийский комитет Украины. Просто без комментариев...