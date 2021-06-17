Выбили два зуба: Шевченко может отомстить на Евро-2020 за наглый поступок македонцев в 2004 году

Сборная Украины не впервые играет против Северной Македонии. Матч 2004 года нынешний наставник украинцев Андрей Шевченко запомнил на всю жизнь.

Инцидент из истории противостояний

Украинская сборная 17 июня сыграет свой пятый матч против Северной Македонии. Команды встретятся во втором туре группового раунда Евро-2020. Свой зуб на македонцев имеет украинский тренер Андрей Шевченко.

Интересно Кто первым одержит дебютную победу на Евро-2020 – Украина или Северная Македония

Наставник хорошо помнит поединок 2004 года, когда он еще выступал за "сине-желтых" в качестве футболиста. Товарищескую встречу в Скопье Шевченко завершил без двух зубов. Македонцы всю первую 45-минутку грубо играли против лидера украинской команды.

Перед перерывом Милан Стояновски намеренно со всей силы ударил в лицо Шевченко. Результат – два выбитых зуба. После этого инцидента украинец был вынужден досрочно завершить поединок из-за окровавленного лица. Эмоций игрок не сдерживал. Интересно, что судья никак не отреагировал на инцидент.

Та встреча завершилась минимальной победой Северной Македонии 1: 0. Нынешний наставник Украины теперь уже в роли тренера национальной команды может отомстить своему обидчику.

Поединок между Украиной и Северной Македонией начнется в 16:00. Победа любой из команд станет дебютной для них на Евро-2020.

Напомним, что в первом туре Украина потерпела болезненное поражение от Нидерландов 3:2. Северная Македония уступила Австрии со счетом 3:1.

Видео инцидента