Вундеркинд Барселоны снова не сыграет против Динамо в Лиге чемпионов

Уже в следующем 4-м туре Лиги чемпионов Динамо дома будет принимать Барселону. Каталонский клуб снова не сможет рассчитывать на Педри.

Восстановление одного из лидеров затянулось

18-летний центральный полузащитник Барселоны Педри не поможет команде в игре против киевского клуба. Футболист еще раньше получил травму. Из-за нее основной игрок Барселоны пробудет без официальных поединков еще три недели.

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Напомним, что Педри повредил квадрицепс левой ноги в матче против португальской Бенфики.

Футболисту понадобилось больше времени на восстановление. Педри уже пропустил первый поединок против Динамо в Лиге чемпионов, в котором команда Рональда Кумана минимально обыграла соперника из Украины (1:0).

В сезоне-2021/2022 Педри отыграл за Барселону 4 встречи во всех турнирах, в которых не запомнился результативными действиями.

Дела каталонского клуба в еврокубках идут не так уж хорошо. После трех туров Барселона добыла лишь 3 очка. Подопечные Кумана идут на третьей позиции в группе, опережая как раз лишь киевское Динамо. До ближайшего конкурента Бенфики отставание лишь в один пункт.

Матч Динамо – Барселона состоится 2 ноября на НСК "Олимпийский".