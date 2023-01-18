Укрэнерго добралось до Англии: на матче Ливерпуля курьезно исчез свет – видео момента

Во вторник, 17 января, Ливерпуль встречался с Вулверхэмптоном в рамках переигровки Кубка Англии. Поединок запомнился не столько игрой, сколько курьезным эпизодом с освещением.

По ходу встречи на стадионе Вулверхэмптона "Молиньи" на секунду пропал свет. Интересно, что произошло это как раз во время острой атаки хозяев. В соцсетях уже начали шутить, что "волки" задолжали за свет или превысили допустимые лимиты.

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Взяли пример с Украины

Сами футболисты с непониманием и ухмылкой восприняли перебои с освещением арены. Когда свет появился, тогда судья разрешил продолжить кубочное противостояние.

Похоже, что местные энергетики решили последовать примеру Укрэнерго. Те, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии, установили график, по которому пытаются подавать свет украинцам.

Видео момента исчезновения света на матч Кубка Англии

Напомним, что в Украине от отключения страдал и футбол. Матч УПЛ между Зарей и Колосом, который состоялся в Киеве на стадион имени Валерия Лобановского, приостановили из-за отключения электроэнергии.

Отметим, что матч-переигрывание Вулверхэмптон – Ливерпуль закончился минимальной победой команды Юргена Клоппа 0:1. Единственный и победный мяч на 13-й минуте забил Эллиотт.