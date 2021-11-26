Второй раз за год: экс-звезда АПЛ оформил космический гол с центра поля – видео шедевра
Источник:твитер Лиги конференций
Опытный полузащитник кипрской Омонии Хорди Гомес сделал заявку на Премию Пушкаша забитым голом в 5-м туре группового этапа Лиги конференций.
Шокировал соперников
Между азербайджанским Карабахом и кипрской Омонией был забит, пожалуй, самый красивый гол этой еврокубковой недели.
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Ветеран забил на 90-й минуте. Киприоты отобрали мяч на собственной половине, и сфера после серии единоборств оказалась у Хорди Гомеса. Испанец без лишних раздумий решился пробить из центрального круга и застиг врасплох Магомедалиева. Этот гол спас для Омонии ничью.
Видео гола Гомеса (идет первым на видео)
Самое интересное, что год назад Гомес уже забивал подобным ударом в еврокубках. В октябре 2020-го он удивил голкипера голландского ПСВ результативным выстрелом с 56 метров в матче Лиги Европы.