Второй раз за год: экс-звезда АПЛ оформил космический гол с центра поля – видео шедевра

Опытный полузащитник кипрской Омонии Хорди Гомес сделал заявку на Премию Пушкаша забитым голом в 5-м туре группового этапа Лиги конференций.

Шокировал соперников

Между азербайджанским Карабахом и кипрской Омонией был забит, пожалуй, самый красивый гол этой еврокубковой недели.

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Ветеран забил на 90-й минуте. Киприоты отобрали мяч на собственной половине, и сфера после серии единоборств оказалась у Хорди Гомеса. Испанец без лишних раздумий решился пробить из центрального круга и застиг врасплох Магомедалиева. Этот гол спас для Омонии ничью.

Видео гола Гомеса (идет первым на видео)

Самое интересное, что год назад Гомес уже забивал подобным ударом в еврокубках. В октябре 2020-го он удивил голкипера голландского ПСВ результативным выстрелом с 56 метров в матче Лиги Европы.