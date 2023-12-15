Агрессорам не место на Играх-2024: уже второй олимпийский чемпион готов бойкотировать турнир

Международный олимпийский комитет 8 декабря принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024. Для замыливания глаз от позора, на который пошла организация, атлеты из страны-агрессорки и ее союзника будут соревноваться в нейтральном статусе.

Таким решением возмутилась большая часть спортивного сообщества. Она требует не допускать к турниру агрессоров, ведь на празднике спорта не место атлетам из страны, которая развязала наибольшую войну в Европе со времен Второй мировой.

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Еще один чемпион готов бойкотировать Олимпиаду

Нашлись и те, кто готов не только говорить, но и действовать. Сначала о возможном бойкоте Олимпиады в Париже, в случае присутствия там россиян, заявил игрок сборной Латвии по баскетболу 3х3 Наурис Миезис. Теперь стало известно, что его поддержал и партнер по команде Карлис Ласманис, сообщает ukrbasket со ссылкой на LETA.

Мы с Наурисом в одной лодке. Я с ним полностью согласен. Конечно, мы должны наблюдать за тем, как будут вести себя украинцы, когда на Олимпиаду будут допущены спортсмены из России и Беларуси. Но сейчас такая ситуация, что если они там, то нас с Наурисом в Париже, пожалуй, не увидите.



Надеюсь, Международный олимпийский комитет все же изменит свое решение и россиян и белорусов не пустят в Париж,

– заявил Ласманис.

Напомним, что сборная Латвии стала олимпийским чемпионом по баскетболу 3х3 среди мужчин на Играх-2020 в Токио. Кроме Науриса Миезиса и Карлиса Ласманиса, в команде также играли Агнис Каварс и Эдгарс Круминьш.