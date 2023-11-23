В день триумфа над Барселоной: военные спасли флаг Шахтера с уничтоженной Авдеевки – видео

Каждый день украинские военные делают все, чтобы продвинуться в глубь фронта и забрать у врага то, что он в свое время оккупировал. Россия же в свою очередь уничтожает все, что видит на своем пути. Однако есть кое-что, что остается уцелевшим вокруг руин.

Одним из таких символов несокрушимости стал флаг донецкого Шахтера, который, несмотря на сплошные разрушения, остался висеть на одной из стен разрушенного Авдеевского коксохимического завода. Мобильная группа Страткома ВСУ, работавшая на территории здания, сняла флаг футбольного клуба УПЛ.

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Шахтер победил в день спасения своего флага

Возглавил спасение главный сержант 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Виктор Жарук, который и заметил уцелевший флаг "горняков". Он не побоялся снять, а потом и забрать флаг Шахтера в одной из разрушенных комнат, где осталась лишь стена и маленький кусок пола, по которому и пробирался военный, рискуя собственной жизнью.

Ведь Авдеевка является одним из адских мест передовой, которая находится под постоянным вражеским обстрелом. Однако ВСУ продолжают выбивать оккупанта с украинской территории.

Символично, что спасение флага произошло 7 ноября. Как раз в этот день Шахтер принимал Барселону в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов. Благодаря единственному голу Даниила Сикана создал сенсацию, обыграв "блаугранас" 1:0.

Это совпадение дат, которое не может быть случайным. В донецком клубе показали видео по спасению клубного флага.

Видео спасения флага Шахтера из Авдеевки