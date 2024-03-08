ВСУ задвохсотили российского футзалиста Москаленко, который воевал на Донбассе

Полномасштабная война в Украине, которую развязала Россия, унесла уже десятки тысяч воинов с обеих сторон. Россияне думали, что их на украинской земле будут встречать с объятиями и цветами. Вместо этого враг вернется домой в черном пакете.

Пока россияне продолжают толковать о “спорт вне палитики”, жаловаться на их уже частичное отстранение от международных турниров, их бывшие и нынешние спортсмены берут в руки оружие и едут воевать в Украину.

К слову Слава навсегда "Выходной": командира разведки российской бригады "Эспаньола" ликвидировали

Минус один российский чемпион

Одним из таких "героев великой страны" был бывший 43-летний российский футзалист Вячеслав Москаленко. 7 марта стал последним днем в жизни бывшего спортсмена. ВСУ ликвидировали Москаленко, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ассоциации мини-футбола России.

И это уже далеко не первый спортсмен на стороне врага, который противоречит россиянам в утверждении о "спорт вне палитики".

Что известно о ликвидированном Вячеславе Москаленко

В прошлом Москаленко был дважды подряд чемпионом России (в сезонах-2002/2003 и 2003/2004). Россиянин успел трижды поднять над головой Кубок своей страны (2000, 2003 и 2004-м годах) и однажды Суперкубок по мини-футболу в 2001-м году. В 2002-м году стал чемпионом мира в составе студенческой сборной "великой страны".

Выступал за целый ряд российских футзальных клубов – Сибиряк (Новосибирск), Динамо (Москва), Спартак (Москва), ТТГ-Югра и другие.

Всего за карьеру ликвидированный спортсмен-военный провел в футболке сборной России 19 поединков, в которых забил 10 голов. Москаленко ездил в составе своей национальной команды на Евро-2003.

Напомним, что в начале марта 2024-го года ВСУ ликвидировали начальника разведки российского батальона "Эспаньола" Вячеслава Субботина с позывным "Выходной".