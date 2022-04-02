Вслед за женой: Грушин принес Украине "бронзу" чемпионата Европы по греко-римской борьбе

В венгерском Будапеште продолжается чемпионат Европы по борьбе. Александр Грушин стал автором первой награды Украины в греко-римском стиле.

Первая медаль Украины в греко-римской борьбе

Александр Грушин пробился в бронзовый финал в весовой категории до 63 кг. Соперником украинца стал представитель Германии Этьен Кинзингер, пишет 24 канал.

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24-летний уроженец Волновахи первым вышел вперед 2:0. Уже через некоторое время Грушин красивым броском, ставшим настоящей вишенкой на торте в схватке, увеличил свое преимущество в счете. Немец мог только несколько сократить отставание. В итоге – 5:2.

Александр Грушин – бронзовый призер чемпионата Европы в Венгрии. Борец принес Украине первую награду в греко-римском стиле. Александр вслед за Алиной Акобией-Грушиной, поднялся на пьедестал.

Грушин начал турнир с победы над шведом (9:0), а уже в следующей схватке потерпел поражение от грузина (7:1). Александр смог пройти во встречу за "бронзу" благодаря выходу своего обидчика из Грузии в финал чемпионата Европы.

Днем раньше жена Александра стала новоиспеченной чемпионкой Европы.

Напомним, что девочки закончили свое выступление в Будапеште с 5 наградами. Женская сборная Украины победила в медальном зачете и заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только Турции.