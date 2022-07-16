Украина завоевала юбилейное "золото" на Всемирных играх

Украинские атлеты продолжают переписывать свои рекорды на Всемирных играх в Бирмингеме. В восьмой соревновательный день национальная команда завоевала золотую награду.

Историческая награда в спортивной акробатике

Украинки Виктория Козловская и Таисия Марченко стали чемпионками Всемирных игр-2022 по спортивной акробатике. Это первое "золото" в женской спортивной акробатике для Украины с 1993 года, пишет 24 канал.

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Также это 10-я золотая награда для сборной Украины на Всемирных играх-2022. Ранее "сине-желтые" поднимались на самую высокую ступень подиума в сумо, паверлифтинге, карате, подводном плавании и паркуре.

Украинская пара стала первой с результатом 29,290. "Серебро" завоевали представительницы Португалии Рита Феррейра и Рита Тейшейра. "Бронза" у американок Кэтрин Борчердинг и Кейрри Мак-Каун.

Украинцы продолжают переписывать собственные рекорды, только однажды национальная команда боролась на Всемирных играх сразу 10 золотых медалей, это было в 2017 году.

Кроме того, именно "золото" Козловской и Марченко стало юбилейным для Украины за все время выступлений на Всемирных играх – 50-е.

Видео выступления украинок

Украина получила еще две золотые медали в 2009 году, но позже потеряла их из-за положительных допинг-проб. Потому именно сейчас сборная дошла до показателя в 50 наград.

Украина занимает 5 место в медальном зачете. На счету национальной команды 10 золотых наград, 10 серебряных и 14 бронзовых. Первое место занимает сборная Германии, которой удалось завоевать сразу 21 медаль высшего сорта.