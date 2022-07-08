Украинских спортсменов овациями встретили на церемонии открытия Всемирных Игр: яркое видео

Состоялась церемония открытия XI Всемирных игр-2022. 7 июля украинские спортсмены приняли участие в торжественном событии, где наши спортсмены сорвали аплодисменты трибун в США.

Невероятная поддержка для украинцев

В течение 10 дней лучшие спортсмены, выступающие в неолимпийских видах спорта, сразятся за награды Всемирных Игр в американском Бирмингеме.

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Украинцы завоевала 102 лицензии в 19-ти из 30-ти видах спорта. Главными звездами сине-желтой команды будут каратисты во главе с двумя олимпийскими призерами – Анжеликой Терлюгой и Станиславом Горуном. Также в этом списке Екатерина Кривая, Галина Мельник, Анита Серегина и Ризван Талибов.

Первыми на татами выйдут Терлюга и Кривая (8 июля).

Однако перед соревнованиями украинцы приняли участие в красивейшей церемонии открытия. Американцы тепло встретили наших спортсменов, вышедших в чашу арены. Болельщики поднялись со своих кресел и стоя устроили овации украинцам. Такой поступок фанатов поразил атлетов из Украины.

Наши спортсмены громко выкрикивали перед выходом уже известные всему миру патриотические лозунги "Слава Украине" – "Героям Слава". Также было немало сине-желтых флагов. Люди, участвовавшие в этом невероятном шоу, тоже поддерживали украинцев.

Знаменцем нашей сборной стал бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна.

Украина на церемонии открытия Всемирных Игр: смотрите видео

Напомним, что Всемирные Игры проходят через год после Олимпиады. На предыдущих Играх украинские атлеты завоевали 25 наград, из них 10 были золотыми.