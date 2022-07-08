Неймовірна підтримка для українців

Протягом 10 днів найкращі спортсмени, які виступають в неолімпійських видах спорту, будуть змагатись за нагороди Всесвітніх Ігор в американському Бірмінгемі, пише 24 канал.

Дивіться також Гвардіола подарував військовим м'яч із автографами гравців МанСіті та побажав миру Україні

Українці виборола 102 ліцензії у 19-ти з 30-ти видах спорту. Головними зірками синьо-жовтої команди будуть каратисти на чолі з двома олімпійськими призерами – Анжелікою Терлюгою та Станіславом Горуною. Також у цьому списку Катерина Крива, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Різван Талібов.

Першими на татамі вийдуть Терлюга та Крива (8 липня).

Однак перед змаганнями українці взяли участь у красивій церемонії відкриття. Американці тепло зустріли наших спортсменів, які вийшли у чашу арени. Уболівальники підійнялись зі своїх крісел та стоячи влаштували овації українцям. Такий вчинок фанатів неабияк вразив атлетів із України.

Наші ж спортсмени голосно вигукували перед виходом вже відомі усьому світу патріотичні гасла "Слава Україні" – "Героям Слава". Також було чимало синьо-жовтих прапорів. Люди, які брали участь у цьому неймовірному шоу теж підтримували українців.

Прапороносцем нашої збірної став бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна.

Україна на церемонії відкриття Всесвітніх Ігор: дивіться відео

Нагадаємо, що Всесвітні Ігри відбуваються через рік після Олімпіади. На попередніх Іграх українські атлети здобули 25 нагород, із них 10 були золотими.