Впервые за 9 лет Украина получила награду в ушу на Всемирных играх

Всемирные игры продолжаются в американском Бирмингеме. Украина завоевала историческую награду в пятый день соревнований.

Сколько наград завоевала на турнире Украина

В пятый соревновательный день украинцы получили еще одну награду – в ушу. Он вернулся в программу соревнований девять лет спустя после его включения организаторами Всемирных игр, пишет 24 канал.

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В ушу Украину представляли 3 спортсмена: Алина Крысько и Яна Полторацкая в женском турнире, а также Роман Рева в мужском. Все они должны были выступить в таолу – комплекс упражнений, выполняемых атлетом самостоятельно.

Завоевать медаль удалось только Реви. За свое выступление в таолу (чан цюань) он получил отметку 9.253 балла, благодаря чему занял итоговое третье место в финале. А вот Полторацкая остановилась в шаге от медали – четвертое место по сумме баллов в таолу (цзяньшу/цяншу).

Эта медаль стала 24-й для Украины на Всемирных играх-2022. И первым за девять лет именно в ушу: в 2013 году украинец Дмитрий Баток стал бронзовым призером в мужской санде (вес до 85 килограммов) – соревнование, где спортсмены проводят контактный бой.

Спортивное ушу – вид спорта, созданный на основе традиционных китайских боевых искусств. Он включает как полноконтактные поединки, так и хореографические показательные выступления спортсменов.

К сожалению, Украина потеряла место в топ-3 медального зачета. В настоящее время национальная команда находится на 4-м месте.

Медальный зачет: рейтинг (топ-5)

1. Германия – 16+2+9

2. Венгрия – 10+6+7

3. Колумбия – 9+8+3

4. Украина – 9+6+9

5. Италия – 8+16+12