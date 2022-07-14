Художественная гимнастка Оноприенко принесла Украине "бронзу" Всемирных игр-2022

З кожним днем кількість нагород в українській скарбничці лише більшає. Художня гімнастка Вікторія Онопрієнко стала авторкою "бронзи" Всесвітніх ігор-2022.

Еще одна награда для Украины

18-летняя художественная гимнастка принесла Украине бронзовую медаль в упражнении с лентой. По итогам соревнований Виктория Оноприенко получила от судей 31,750 балла, пишет 24 канал.

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Оноприенко уступила в программе только победительнице упражнения из Израиля Дарье Атамановой и ставшей второй сопернице из Болгарии Боряне Калейни.

Однако не только Виктория выступала под сине-желтым флагом. Другая украинская гимнастка Полина Карика с результатом 27.650 заняла восьмую позицию.

Призерки в упражнении с лентой (в баллах)

1. Дарья Атаманов (Израиль) – 32.750

2. Боряна Калейн (Болгария) – 32.650

3. Виктория Оноприенко (Украина) – 31.750

Напомним, что Всемирные игры-2022 проходят в американском Бирмингеме и продлятся до 17 июля.

Благодаря успешным результатам Украина замыкаю топ-5 лучших соревновательных стран. За шесть соревновательных дней наши спортсмены получили 26 наград (9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых).