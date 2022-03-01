Всемирно известный бренд отказался поставлять форму для сборной России
1 марта 2022 , 19:24Читати новину українською
Источник:El Partidazo de COPE
Известный немецкий бренд спортивной одежды Adidas решил прекратить сотрудничество с российским футбольным союзом.
Подробности не были объявлены. Вероятно, причина – вторжение войск РФ в Украину.
К слову Призываем противодействовать этой войне – игроки сборной Украины обратились к мировому сообществу
Немецкая компания являлась партнером России еще с 2008 года. Контракт должен был действовать до 2026 года.
Санкции против российского футбола
- УЕФА расторг 100-миллионный контракт с Газпромом. Новое соглашение стороны подписали в 2021 году. Контракт был рассчитан до 2024 года.
- Также ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от турниров. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге тоже был отобран.