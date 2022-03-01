Всемирно известный бренд отказался поставлять форму для сборной России

Известный немецкий бренд спортивной одежды Adidas решил прекратить сотрудничество с российским футбольным союзом.

Подробности не были объявлены. Вероятно, причина – вторжение войск РФ в Украину.

К слову Призываем противодействовать этой войне – игроки сборной Украины обратились к мировому сообществу

Немецкая компания являлась партнером России еще с 2008 года. Контракт должен был действовать до 2026 года.

Санкции против российского футбола