Всегда стараешься учиться у него, – Зинченко назвал важное качество Гвардиолы
Источник:Сайт Манчестер Сити
Защитник Манчестер Сити высказался про наставника команды Хосепа Гвардиолу. Футболист назвал главное положительное качество тренера.
Украинец благодарен своему тренеру
По словам Зинченко, Гвардиола хорошо знает, что сказать игрокам в нужный момент. Украинец изрядно ценит это качество.
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Гвардиола? Ты всегда стараешься учиться у него. По моему мнению, одно из лучших его качеств – он знает, что сказать в нужное время. Насчет тактики и прочего, все знают, что он – лучший. Но важно знать, что сказать ребятам в определенный момент,
– рассказал Зинченко в интервью.
Александр также не забыл и о своих одноклубниках.
"Я могу сказать обо всех здесь, у всех невероятное отношение к тренировкам и играм, каждый выкладывается на поле всем, потому что наши болельщики этого заслуживают, и этот замечательный клуб может добиться всего. Играть с такими партнерами по команде – мечта. Ты всегда хочешь научиться и получить как можно больше", – подчеркнул футболист.
Летом 2016-го Гвардиола возглавил "горожан". За это время Манчестер Сити трижды стал чемпионом АПЛ, выигрывал 1 Кубок Англии, 4 Кубка Лиги и 2 Суперкубка Англии.
Подопечные Гвардиолы после 16 туров они занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 38 очков.