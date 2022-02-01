Всегда настроена на максимальную борьбу, – Бех-Романчук оценила начало сезона

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук уже начала новый сезон. Легкоатлетка успешно выступила на чемпионате Украины в Сумах.

Бех-Романчук: никаких "Лишь бы было"

Звездная легкоатлетка экспериментирует с новыми дисциплинами. Впервые Марина попробовала свои силы в тройном прыжке.

Достойное внимания Перенесла просто катастрофически тяжело, – Бех-Романчук о выступлении на Олимпиаде-2020

Спортсменке удалось сделать нечто невероятное. Именно в новой для себя дисциплине она завоевала "золото". Бех-Романчук показала лучший для себя результат – 14,34 метра.

Также она попробовала свои силы в беге на 60 метров. С результатом 7,59 секунды в финале Марина стала четвертой.

Спортсменка поделилась своими ожиданиями от нового сезона.

С точки зрения желаний и целей, то я всегда настроена на максимальную борьбу. Если захожу в сектор и должна выступать, то это должен быть достойный результат, максимально высокое выступление, никаких "лишь бы было". Если нет такого настроения, то лучше вообще туда не заходить и ничего не делать,

– подчеркнула Бех-Романчук.

Сейчас спортсменка не может сказать, когда ее можно будет увидеть на международных стартах.

"Поэтому конечно сейчас спринтуем, после этого будем видеть, как будет складываться наша подготовка. Сейчас мне трудно сказать, где мы будем стартовать, и как оно все будет. Мы решили идти в этот сезон постепенно. Будем видеть стоит ли нам прыгать, или нет. Если да, то будем все делать сбалансировано, чтобы этот сезон был максимально не нагружен", – сказала прыгунья.

Бех-Романчук: что известно о спортсменке