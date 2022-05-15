Все зависит от Шахтера: Мудрик назвал европейский клуб, в который он хочет перейти

Ранее распространились слухи о том, что игрок "горняков" Михаил Мудрик получил предложение от немецкого клуба. Футболист подтвердил эту информацию.

Мудрик: Я сконцентрирован на футболе

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик заявил, что хочет перейти в немецкий Байер. По словам игрока, все будет зависеть от "горняков".

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Я сконцентрирован на футболе. Сейчас все мои мысли о сборной Украины и Шахтере. Я игрок Шахтера, но если клуб примет предложение Байера – было бы здорово. Для себя я решил, что это единственный клуб, в который я хочу перейти. Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет – останусь в Шахтере,

– заявил Мудрик.

Также Мудрик отметил, что отказался от предложения Брентфорда.

"При всем уважении, я однозначно не перейду в Брентфорд. Это середняк АПЛ, который не участвует в еврокубках – а для меня самый важный момент участие в Лиге чемпионов. Я и мои представители поблагодарили Брентфорд за это предложение, но мы давно вышли из переговоров. Вопрос перехода в Брентфорд однозначно закрыт.

Повторю еще раз – я игрок Шахтера и мое дело играть. А решение о моем переходе примет руководство Шахтера", – сказал Михаил.

О том, что Мудрик может сменить клуб, ранее сообщал журналист Игорь Цыганык. Скорее всего, "горняки" захотят заработать за переход Мудрика не менее 20 миллионов евро. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 4 миллиона евро.

С донецким клубом Михаила связывает контракт, рассчитанный до конца декабря 2026 года.

Недавно Мудрик отличился голом в дебютном поединке за сборную Украины. Футболист открыл счет на 9-й минуте в матче против менхенгладбахской Боруссии.