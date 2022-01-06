Все решится после Лиги чемпионов: Месси намерен покинуть ПСЖ

Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси не слишком доволен своим положением в парижском клубе. Аргентинец рассматривает вариант с уходом из команды по окончании нынешнего сезона.

Хочет покинуть ПСЖ

По информации El Chiringuito, решение форварда зависит от успеха команды в еврокубках.

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Отмечается, что ключевым моментом для Месси будет выступление его клуба в Лиге чемпионов. Аргентинский футболист готов покинуть парижскую команду, если ей не удастся выиграть главный клубный турнир мира.

Если он победит, то может остаться еще на год. Если ПСЖ не выиграет, то Месси может уйти. Следующие пять месяцев будут решающими. Если он не выиграет Лигу чемпионов, я думаю, он сможет форсировать уход,

– сказал Лобо Карраско.

Также сообщается, что Месси уже дал своим агентам задание рассмотреть возможные варианты продолжения карьеры в случае неудачи ПСЖ в Лиге чемпионов.

Видео фрагмента разговора

В этом сезоне Месси во всех турнирах отыграл за ПСЖ 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.