Малиновский: Главное в этой игре было – физически выдержать 90 минут и подготовиться

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от двусторонней игры. Он доволен игрой команды.

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Это один из моментов подготовки команды. Надо было дать хороший темп этой игре. Сегодня была высокая интенсивность. Завтра будем возобновляться и готовиться к матчу с Шотландией. Нас попросили отнестись к этой игре как к официальной, поэтому все ребята выложились на 100 процентов,

– сказал Руслан.

"Было много моментов. Главное в этой игре было – физически выдержать 90 минут и подготовиться. Может, какие-то тактические моменты отработать в обороне и в атаке. Все было нормально. В первом тайме было немного жарко, но во втором уже лучше", – добавил футболист.

Результаты двусторонней игры

Также игру сборной прокомментировал наставник сине-желтых Александр Петраков. Он доволен игрой своих подопечных. Тренерский штаб смоделировал игру сборной Шотландии. Одна команда играла по схеме 3-5-2, 3-4-3 – где-то так. Смоделировали и стандартные положения.

У обеих команд были разные тренеры. Действиями одного коллектива руководил главный тренер Александр Петраков и его ассистент Александр Шовковский, а другой отвечали первый ассистент Андрей Анненков и тренер-аналитик Авраам Кампомар.

Спарринг хоть и был внутренним, но содержал все необходимые для полноценного поединка атрибуты – установку, отдельные раздевалки, игровую форму и исполнение государственного гимна перед стартовым свистком. Состав игроков тренерский штаб предпочитает не объявлять, поскольку сейчас идет работа по определению уровня готовности исполнителей к матчу с Шотландией.

В двусторонке приняли участие 22 футболиста, в том числе все трое присутствующих сейчас в лагере сборной голкипера. Все полевые игроки провели на поле по 90 минут.

Обратите внимание! Игра закончилась ничьей – 1:1. По мячу на свой счет записали наши голеадоры – Роман Яремчук (с игры) и Артем Довбик (с пенальти).