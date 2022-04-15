Все из-за войны: сборная Украины узнала новый календарь матчей Лиги наций

Сборная Украины получила новый график матча Лиги наций. Изменять календарь пришлось из-за того, что "сине-желтые" не смогли в плане дать провести игру плей-офф отбора ЧМ-2022.

Война сменила график сборной Украины

Война на Украине кардинально изменила жизнь украинцев. Полномасштабное нападение России остановило мирную жизнь украинского народа и спортивного мира.

Стоит узнать Когда Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022: дата матча

В конце марта сборная Украины должна была сыграть в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Но из-за военных действий УЕФА пришлось перенести встречу на более позднюю дату.

Поэтому сместился и график матча команды Александра Петракова в Лиге наций.

Новый календарь сборной Украины в Лиге наций

8 июня. Ирландия – Украина

11 июня. Украина – Армения

14 июня. Украина – Ирландия

21 сентября. Шотландия – Украина

24 сентября. Армения – Украина

27 сентября. Украина – Шотландия

Пока неизвестно, где будут проходить домашние поединки украинской сборной.

28 апреля "сине-желтые" должны собраться, чтобы начать подготовку к важному матчу против Шотландии. Скорее всего, тренировочный сбой Украины начнет без легионеров. Если украинским футболистам удастся победить шотландцев, то сразятся с Уэльсом за выход на ЧМ-2022.