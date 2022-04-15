Все из-за войны: сборная Украины узнала новый календарь матчей Лиги наций

15 апреля 2022 , 11:03
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Источник:

УЕФА

Сборная Украины получила новый график матча Лиги наций. Изменять календарь пришлось из-за того, что "сине-желтые" не смогли в плане дать провести игру плей-офф отбора ЧМ-2022.

Война сменила график сборной Украины

Война на Украине кардинально изменила жизнь украинцев. Полномасштабное нападение России остановило мирную жизнь украинского народа и спортивного мира.

Стоит узнать Когда Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022: дата матча

В конце марта сборная Украины должна была сыграть в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Но из-за военных действий УЕФА пришлось перенести встречу на более позднюю дату.

Поэтому сместился и график матча команды Александра Петракова в Лиге наций.

Новый календарь сборной Украины в Лиге наций

  • 8 июня. Ирландия – Украина
  • 11 июня. Украина – Армения
  • 14 июня. Украина – Ирландия
  • 21 сентября. Шотландия – Украина
  • 24 сентября. Армения – Украина
  • 27 сентября. Украина – Шотландия

Пока неизвестно, где будут проходить домашние поединки украинской сборной.

28 апреля "сине-желтые" должны собраться, чтобы начать подготовку к важному матчу против Шотландии. Скорее всего, тренировочный сбой Украины начнет без легионеров. Если украинским футболистам удастся победить шотландцев, то сразятся с Уэльсом за выход на ЧМ-2022.

Автор: Софія Кулай