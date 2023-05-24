Все из-за страны-агрессора: в чемпионате Украины по хоккею появился первый за полтора года легионер
Источник:Инстаграмм Харьковских Берсерков
Харьковские Берсерки стали своего рода новаторами. К их команде присоединился легионер из Казахстана.
Георгий Обухов стал игроком Харьковских Берсерков. В чемпионате Украины по хоккею уже долгое время не выступали легионеры.
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Долго ждали
Украинский хоккей становится более разнообразным, поскольку к украинской семье присоединился иностранный исполнитель, своего рода новинка в нынешних реалиях. Харьковские Берсерки объявили о подписании контракта с 21-летним казахстанским нападающим Георгием Обуховым. Трансфер интересен тем, что юный хоккеист станет первым легионером в чемпионате Украины со времени начала полномасштабной войны, развязаной Россией на территории нашего государства.
Карьера легионера
- Но вот стоит отметить, что Обухов – питомец Иртыша, за который он начинал выступать в юношеском чемпионате России в 2018-м, что уже ставит темное пятно на карьере исполнителя. За Иртыш, но уже во взрослом чемпионате Казахстана провел 4 матча в сезоне 2022/2023.
- Георгий провел большую часть своего хоккейного пути в команде Мунайши. За нее в четырех чемпионатах Казахстана U-20 хоккеист сыграл 130 матчей, забросил 33 шайбы и отдал 35 передач.
- К тому же, Обухов пытался закрепиться в одной из ведущих команд Казахстана Бейбарисе. Проэт юному исполнителю поэи не суждено было этого сделать, поскольку он не отметился в 11-ти матчах результативными действиями, что и заставило Георгия вернулся в Мунайши.