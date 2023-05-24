Все из-за страны-агрессора: в чемпионате Украины по хоккею появился первый за полтора года легионер

Харьковские Берсерки стали своего рода новаторами. К их команде присоединился легионер из Казахстана.

Георгий Обухов стал игроком Харьковских Берсерков. В чемпионате Украины по хоккею уже долгое время не выступали легионеры.

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Украинский хоккей становится более разнообразным, поскольку к украинской семье присоединился иностранный исполнитель, своего рода новинка в нынешних реалиях. Харьковские Берсерки объявили о подписании контракта с 21-летним казахстанским нападающим Георгием Обуховым. Трансфер интересен тем, что юный хоккеист станет первым легионером в чемпионате Украины со времени начала полномасштабной войны, развязаной Россией на территории нашего государства.

Карьера легионера