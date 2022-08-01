"Все будет Украина": школьники из Киевщины передали детские рисунки защитникам Украины на передовую

Ученики Исследовательской общеобразовательной школы через Favbet Foundation передали украинским военным на передовую детские рисунки и слова благодарности и поддержки.

Фото детских рисунков предоставили родители школьников.

"Дети понимают, что сегодня судьба нашей страны зависит от наших военных. Дети, равно как и все мы, хотят внести свой вклад в победу. Думаю, ребятам на передовой приятно получить эти картинки и открытки", – говорит мама одной из учениц Елена. Владимировна.

"Больше всего я хочу, чтобы скорее закончилась война, и все наши герои вернулись домой. Чтобы снова можно было ездить на море, не было слышно сирен и как и сколько хочешь гулять с друзьями", – говорит 9-летняя ученица Полина.

Достойно внимания Украинские защитники получили еще два авто при поддержке Favbet Foundation

Напомним, детские рисунки на передовую доставили при содействии Favbet Foundation. Вместе с подарками от школьников украинские военные получили автомобили, горючее и средства индивидуальной защиты.