Все будет Украина: во Львове состоялся благотворительный забег в поддержку Херсона
В субботу, 16 апреля, львовяне и гости города собрались в Стрыйском парке ради доброго дела. Украинцы пробежались в дождливом Львове, чтобы помочь Херсону, сильно страдающему от врагов из России.
Пробежались ради жителей Херсона
Благотворительный забег в поддержку Херсона прошел в рамках Lviv Runday. Участие в таком забеге приняли не только взрослые, но и дети, получившие символические подарки. В общей сложности пробежали более 100 человек. Главной задачей было собрать средства на нужды херсонцев.
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По итогам мероприятия удалось собрать почти 22 тысячи гривен (21860 гривен). Такую же сумму выручили в ходе онлайн-регистрации. За эти деньги будут куплены медикаменты и продукты питания, которые отправятся в Херсон.
Оргазиторшей такого мероприятия стала чемпионка Украины по легкой атлетике, специализирующаяся на беге на среднем расстоянии, Орися Демьянюк.
Херсонский городской совет на официальном сайте поблагодарил львовян и гостей города за такую инициативу и помощь, добавив, что Херсон – это Украина.
Орися Демьянюк / Фото Юрия Турянского
Неравнодушные пробежались ради Херсона / Фото НОК Украины в Львовской области
Самые молодые участники получили подарки / Фото НОК Украины в Львовской области