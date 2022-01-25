Врезался в пассажирский автобус: известный велогонщик Берналь попал в серьезную аварию
Источник:Mundo Ciclístico
Колумбийский велогонщик Эган Берналь попал в серьезную аварию. Во время тренировок спортсмен столкнулся с автобусом.
Берналь получил серьезные травмы
Велогонщик получил серьезные травмы при столкновении с пассажирским автобусом. Берналь ехал впереди транспорта, который неожиданно остановился перед ним, чтобы высадить пассажира.
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Спортсмен получил ряд тяжелых травм: перелом бедра и надколенника, повреждения шеи, грудной клетки, нижних конечностей, опорно-двигательного аппарата и закрытую травму грудной клетки.
Велогонщика прооперировали сразу после столкновения. Сообщают, что сейчас его состояние стабильное.
Восстановление спортсмена продлится 6-7 месяцев.
Берналь попал в тяжелую аварию / Фото из твиттера Mundo Ciclistico